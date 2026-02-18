2度の手術を経て挑む完全復活米記者が説く「繊細なバランス」ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、キャンプ地で今季初のライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板した。2度目の右肘手術からの完全復活を目指す二刀流に対し、米メディアからは期待とともに起用法を巡る懸念の声が上がっている。米紙「ニューヨーク・ポスト」のジャック・ハリス記者は、大谷が先発ローテーションに完全な形で戻るには、負担の面で「越