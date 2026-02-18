俳優の松崎悠希が17日にX（旧Twitter）を更新し、映画監督の園子温から刑事告訴されていた件について、不起訴処分となったことを報告した。 発端となったのは、松崎が2022年3月にXに投稿した、知り合いが園から「身体を要求された」「被害者は何十人もいる」というポスト。これに対し、園は松崎に対して1000万円の損害賠償などを求める裁判を起こした。 裁判は2025年5月に結審。判決では一部名誉毀損を認められたが、その中で園