京セラドーム大阪公式Xが芝張り替えの様子をアップ“変わりゆく球場”に惜別の声が寄せられた。オリックスは16日、本拠地・京セラドームの人工芝を張り替えることを発表。球場公式X（旧ツイッター）が張り替え初日の様子を公開すると、「ファンも様々な反応を寄せた。京セラドームの人工芝が更新されるのは2018年以来8年ぶりとなる。改修工事は14日からスタート。28日に完了する予定となっている。今回採用された人工芝は、2018