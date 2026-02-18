曽谷は宮城とともにブルペン入り野球日本代表「侍ジャパン」の井端弘和監督は18日、宮崎合宿の練習を終えて報道陣の取材に応じた。実戦形式の「ライブBP」やピッチクロックなどの対応について話すなか、この日ブルペン入りした宮城大弥投手と曽谷龍平投手のオリックス左腕について言及した。「ギアも上がってるし球数も多く投げました。宮城投手も良かったと思います」と井端監督。そして両左腕の“違い”を明かした。宮城に関し