新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMAアニメチャンネル」にて２月13日（金）夜９時〜10時にわたり『SHIBUYA ANIME BASE（#シブアニ）』#76を生放送。放送終了後より無料見逃し配信を開始した。 今回はゲストに声優・和泉風花を迎え、４月放送のアニメ『氷の城壁』や新作アニメ情報をお届け。まずは2026年４月より放送を開始し、人と接するのが苦手な女子高生・氷川小雪と彼女を取り巻く４人の青春群像劇『氷の城壁』