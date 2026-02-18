Ｆ１レッドブルはチーフデザイナーを務めていたクレイグ・スキナー氏が開幕を前に辞任したと発表した。エイドリアン・ニューウェイ氏の右腕として知られる。ジョーダンとウィリアムズを経て、２００６年レッドブル入りして以降、２０年もチームに在籍した。レッドブルは「チーフデザイナーのスキナーがチームを離れます。クレイグはチームの成功に欠かせない存在であり、ここまでの努力と献身に感謝します。レッドブルチーム一