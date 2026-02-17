ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子ハーフパイプで７位だった平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１７日、自身のＳＮＳを更新した。＊＊＊１月に骨盤など複数箇所を骨折しながら、２連覇を目指して出場した平野歩は「最初に沢山の応援心からありがとうございました。皆さんのエネルギー全てを感じ不可能が可能になってこの舞台に戻ってくる事ができました」（すべて原文まま）と感謝をつづった。７位という