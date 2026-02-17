日本マクドナルドは、多くの消費者に愛されている「マックフライポテト」にさまざまな味つけをして楽しめる「シャカシャカポテト」が、カルビーの国民的スナック「ピザポテト」と初めてコラボした、「シャカシャカポテト カルビー ピザポテト味」を、2月25日から全国のマクドナルド店舗で期間限定販売する。「マックフライポテト」は、長年多くの消費者に支持されているマクドナルドの人気メニューの1つ。じゃがいもは世界でも限ら