女性アイドルグループ「HKT48」の公式サイトが17日に更新され、メンバー5人が体調不良のため翌18日公演を欠席すると発表した。サイトでは「明日(2026年2月18日(水))の公演に出演予定でした、石松結菜、北川陽彩、中野南実、松永悠良、龍頭綺音は体調不良のため、大事をとり休演させていただきます」と発表。「直前でのご案内となりましたこと、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。出演メンバーの変更は以下の通り。2026年2