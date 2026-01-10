元HKT48でタレントの村重杏奈が1月10日、静岡・ツインメッセ静岡 北館大展示場にて開催された「SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、TGC しずおか 2026）に出演。鍛え抜かれたウエスト露わな大胆衣装でランウェイを闊歩すると、「キレイなお腹」「美しい」などの反響が寄せられた。【映像】村重、ドキッとする衣装から覗かせる“美しいウエスト”「TGCしずおか サステナ STAGE」の「AMBERGLEAM」ブ