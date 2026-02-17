新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、人気VTuberを数多く輩出する「ホロライブプロダクション」最大級のイベント＆ライブ《hololive SUPER EXPO 2026 Supported By BANDAI》および《hololive 7th fes. Ridin’on Dreams Supported By LAWSON》（以下《hololive SUPER EXPO 2026》《hololive 7th fes.》）の開催を記念し、２月23日（月・祝）より、過去の３rd〜５th fes.および所属アーティストのソロライブを10日間連続で全