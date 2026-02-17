昨年2月3〜4日、12時間降雪量では国内観測史上1位となる120cmを記録した北海道帯広市。その様子は新聞・テレビも報じられ、覚えている人もいるだろう。当然、交通網は完全にマヒ。出張や観光で市内のホテルに滞在していた人たちは移動手段を失い、足止めを食らうことに。ちなみに冬場の北海道は訪日外国人の人気旅行先となっており、タイミング悪く十勝エリアのホテルに宿泊していた観光客は、滞在中の予定が大きく狂ってしま