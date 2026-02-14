ミラノ・コルティナ冬季五輪に出場したフィギュアスケート男子のイリア・マリニン（21＝米国）が16日、自身のインスタグラムを更新。個人戦で8位に終わった胸中を明かした。インスタグラムに動画を投稿。これまでの大会で歓喜するシーンから、頭を抱えるシーンでまとめられた動画になっており、「世界最大の舞台で、最も強く見える者たちでさえ、内面では見えない戦いを続けているかもしれない」と書き始めた。「最も幸せな