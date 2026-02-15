オバマ氏（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領が黒人のオバマ元大統領夫妻を類人猿に見立てた動画を交流サイト（SNS）に投稿したことに関連し、オバマ氏は米国民から人種差別的な言動に対する羞恥心が消えてしまったと嘆いた。「礼節や品位、公職に就く者への敬意を重んじていた人々が、今やこうした行為を恥じる様子がない」と述べた。14日のポッドキャスト番組に出演し、司会者の質問に答えたオバマ氏は「