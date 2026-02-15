【モデルプレス＝2026/02/15】櫻坂46の山崎天（※「崎」は正式には「たつさき」）が15日、愛知・IGアリーナで開催の「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」に出演した。【写真】櫻坂46メンバー「かっこよすぎ」スポーティーコーデに反響◆山崎天、サングラス＆チェーンがアクセントステージトップバッターで登場した山崎はスポーティーなサイクリングトップスをメインに、サングラスや