2023年前回WBCで当時の栗山英樹監督が口にした「ダルビッシュ・ジャパン」ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）連覇を狙う野球日本代表「侍ジャパン」の宮崎合宿が14日にスタート。アドバイザーとして参加しているパドレスのダルビッシュ有投手が、初日から唯一無二の存在感を見せつけている。代表選手たちはもちろん、首脳陣にとっても勉強になることが多そうだ。「井端（弘和）監督から提案を受けて、自分にできる範囲な