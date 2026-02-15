「緊張」と投稿…マリナーズの主砲ローリーと対面元日本ハムの杉谷拳士氏が14日（日本時間15日）、自身のX（旧ツイッター）を更新。昨季捕手、両打選手として初の60本塁打を記録したマリナーズのカル・ローリー捕手と対面したことを興奮気味に報告した。杉谷氏は「マリナーズカル・ローリー話しちゃった…！」「#緊張」と投稿。取材中のローリーの写真を添え、メジャー屈指の捕手との交流に感激した様子を綴った。ローリ