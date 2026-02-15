「緊張」と投稿…マリナーズの主砲ローリーと対面

元日本ハムの杉谷拳士氏が14日（日本時間15日）、自身のX（旧ツイッター）を更新。昨季捕手、両打選手として初の60本塁打を記録したマリナーズのカル・ローリー捕手と対面したことを興奮気味に報告した。

杉谷氏は「マリナーズ カル・ローリー 話しちゃった…！」「#緊張」と投稿。取材中のローリーの写真を添え、メジャー屈指の捕手との交流に感激した様子を綴った。

ローリーは昨季、60本塁打、125打点をマークするなど、歴史的な活躍を見せた。守備面でも2024年はア・リーグのゴールドグラブ賞に加え、守備の最高栄誉であるプラチナグラブ賞も受賞するなど、攻守にわたってチームを支える大黒柱として知られる。3月に開幕する第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）には米国代表として出場する。

杉谷氏は現在、MLBのキャンプ地を視察中。9日（同10日）にはレッドソックスのアロルディス・チャップマン投手との2ショットを公開し、「うそだろ……」と驚きを伝えていた。連日の“大物”との遭遇に、充実した取材活動を送っているようだ。（Full-Count編集部）