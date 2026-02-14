「侍ジャパン強化合宿」（１４日、宮崎）侍ジャパンのアドバイザーとして強化合宿初日を迎えたダルビッシュ有投手。ウオーミングアップ後、その人柄がにじんだシーンがあった。松井秀喜氏が選手たちを前に約２分間、激励の言葉を送った。終了後に円陣がほどけると、ダルビッシュは松井氏の前に出向いて深々と一礼。松井氏も足を止めて思わず穏やかな表情を浮かべた。「ごあいさつさせていただきましたけど、自分が子供のこ