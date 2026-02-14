石井が左アキレス腱損傷…平良も離脱NPBエンタープライズは13日、阪神・石井大智が左アキレス腱損傷のため代表出場を辞退し、代わって西武・隅田知一郎を追加招集すると発表した。すでに西武・平良海馬もコンディション不良で代表を離脱しており、盤石と思われたブルペン陣に暗雲が立ち込めている。今回の侍ジャパンは投手14人体制。前回大会で投打二刀流として伝説を作り、決勝の米国戦で守護神を務めたドジャース・大谷翔平