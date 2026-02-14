記者の質問に…大谷翔平が即反応「回避するために必要」ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、アリゾナ州グレンデールのキャンプ施設でバッテリー組のキャンプ初日を迎えた。多くの報道陣もキャンプ地に集結。取材に対応した大谷は、ドジャース3年目の意気込みを話す一方、米国での生活をサポートしてくれる“相棒”に本音を漏らす場面があった。1月24日（同25日）、大谷は、全米野球記者協会（BBWAA）のニューヨ