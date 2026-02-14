ラッシングとバッテリー、20球を投じて安打性の当たりは2本ドジャースの山本由伸投手は13日（日本時間14日）、アリゾナ州グレンデールのキャンプ施設でバッテリー組のキャンプ初日を迎えた。初日から実戦形式の投球練習「ライブBP」に登板。20球を投じて安打性の当たりは2本、1四球、2奪三振だった。この日ブルペン入りした大谷翔平投手と佐々木朗希投手が捕手の背後に設置されたネット越しに見守るなか、山本はキムとウィル・