最近、サービスエリアや道の駅で、その土地ならではの独自のグルメが人気を呼んでいますよね。3月、高校生たちがこだわりの県産食材と青春を注いだラーメンが、吉野川サービスエリアにお目見えします。ひと足早く私が試食してきました。 （ディレクター）「宮下さん、お疲れさま」（宮下アナウンサー）「おつかれさまです」 （ディレクター）「お昼まだ？ラーメン食べにいかない