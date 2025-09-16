漫画『うしろの正面カムイさん』が2026年夏にテレビアニメ化されることが決定した。あわせて原作・えろき、作画・コノシロしんこよりコメントおよび記念イラストが公開された。【画像】怖そう？公開された『うしろの正面カムイさん』アニメ化記念イラスト■原作・えろきコメント連載1話目、マンガワンアプリの作者コメント欄に書いた「アニメ化」の伏線、6年越しに回収されました！！アニメ制作関係者の皆さま、ありがとうござい