韓国発のモバイルメーカー「ALT」が日本市場参入！第1弾はAndroidガラホ韓国発のICT企業として2017年に設立されたALT（アルト）の日本法人であるALT JAPAN（アルトジャパン）は12日、ALTが2026年2月より日本市場での展開を開始し、日本参入第1弾となる折りたたみ型Androidガラホ「MIVEケースマ（マイブ ケースマ）」（型番：AT-M140J）を2026年2月19日（木）より順次発売すると発表しています。販路はビックカメラやヨドバシカメラ