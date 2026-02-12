女優の藤原紀香が10日、オフィシャルブログを更新。タレントのはるな愛の半生を描いたNetflix映画『This is I』が同日より動画配信サービス「Netflix」で世界配信スタートしたことを報告し、作品への熱い思いと、はるなとの四半世紀にわたる絆をつづった。 この日、藤原は「Netflix映画『This is I』 本日より配信開始！」と題してブログを更新。「昨日、出演者が同席する特別上映で本作を拝見し、終始、涙が止まりませんでした」