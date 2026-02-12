サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、4K/8K放送対応で地デジ（UHF）とBS/CS（衛星波）信号を分け、ケーブル一体型でノイズに強く、1台のテレビで地デジ・BS・CS視聴を実現するアンテナ分波器「500-AT003K」を発売した。■1本のアンテナで、地デジもBS/CSも楽しむ地デジ（UHF）と衛星波（BS/CS）をしっかり分け、1台のテレビで地デジ・BS・CSを視聴できる分波器。アンテナコンセントがテレビ