デロンギ・ジャパンは3月12日に、エスプレッソからラテアート、コールドブリューまで「自分の手で仕上げる」バリスタ体験をスリムな本体に凝縮した、エスプレッソ・カプチーノメーカーの新機種「デディカ デュオ」（EC890J-WI／B／M）を、デロンギ表参道店とデロンギ公式オンラインショップにて、各色50台・計150台を先行発売する。カラーは、ホワイト、ブラック、メタルシルバーの3色。価格はオープンで、公式オンラインショッ