２月13日は、2014年にスタートした少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）の日」。2024年には制度が変わり“新NISA”となったが、2025年６月時点でその口座数は約2,700万。ひとり１口座しか開設できないだけに、いまやNISAは国民の４人に１人がやっている計算となる。そんなNISAの日にあわせ、三菱UFJアセットマネジメント株式会社が提供している「eMAXIS Slim（イーマクシススリム）」は、２月12日（木）〜14日（土）に「NISA の日『