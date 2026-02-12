オルカンがまさかの缶ジュース、オル缶に！ その味わいをレポート
２月13日は、2014年にスタートした少額投資非課税制度「NISA（ニーサ）の日」。2024年には制度が変わり“新NISA”となったが、2025年６月時点でその口座数は約2,700万。ひとり１口座しか開設できないだけに、いまやNISAは国民の４人に１人がやっている計算となる。
そんなNISAの日にあわせ、三菱UFJアセットマネジメント株式会社が提供している「eMAXIS Slim（イーマクシススリム）」は、２月12日（木）〜14日（土）に「NISA の日『世界を味わう“オル缶(カン)”自販機』イベント」を渋谷ヒカリエ１F イベントスクエアで開催する。
eMAXIS Slimとは、投資初心者から経験者まで幅広く支持されているインデックスファンドシリーズ。合計純資産総額は24兆円以上で、中でも世界47ヵ国・地域に100円から投資できる「eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）〈愛称：オルカン〉」は多くの方の資産運用に活用されている。
今回、「NISA の日『世界を味わう“オル缶(カン)”自販機』イベント」ではeMAXIS Slimとオルカンのさらなる認知拡大を目指し、オリジナルデザインの缶ジュース、その名も「オル缶」が登場。これはオルカンにちなんで作られた世界各地域の気候などをイメージしたドリンクで、フレーバーは全５種類。日本、中国、カナダ、アメリカ、オーストラリア、南アフリカ、フランス、イギリス、ブラジル、チリの10ヵ国分が用意されている。
会場では、この「オル缶」が並んだ自販機が置かれ、LINE アンケートに答えて専用の巨大コイン「オルカンコイン」を入れると最低１本、最大で10本出てくる仕組みに。
今回はそんな「オル缶」の一部、日本、中国、カナダ、アメリカ、オーストラリア、南アフリカをいち早くゲット！ どんなドリンク、どんな味になっているのか、紹介していこう。
まずは“OUR TONIC”と銘打たれた日本と中国のオル缶から。缶に記載された解説によると「アーユルヴェーダを代表するスパイスであるアジョワンや、イスラムで癒しのスパイスとして語り継がれるカロンジを使用した、薬草園のハーバルなTONIC」とのことだが、香りからして薬草、いかにも健康によさそうな感じがたっぷり。そして、口にしてみるとイメージそのまま。
アジョワンとカロンジを使用しているだけになんともスパイシーでボタニカル、なおかつオリエンタルな味わいに。そして、甘みがありつつもTONIC（炭酸）なので飲み口スッキリ。特にインド・中東系のハーブティーが好きな人はハマること請け合いだ。
そして、アメリカとカナダは“SPLIT SPIRIT”。こちらは「キー食材はキュウリとミント。青い香りをディルとグリーンペッパーが引き締め、グレープフルーツの穏やかな苦味も感じられます」と解説にあるが、確かに青い！ そして、キュウリとミント！
この組み合わせは以前から一部で親しまれているが、そこにディルとグリーンペッパー、さらにはグレープフルーツが加わることで深みが増し、爽快さがありながらちょっとクセになる味わいとなっている。
一方、オーストラリアと南アフリカは“ROSE’N WHITE”。解説に「白麹由来の溌剌とした酸味とハイビスカスが調和し、ローズとブラックペッパーが艶やかに香ります」とある通り、香りだけでなく色合い、そして味も華やか。
絶妙な甘みと酸味、そして艶やかなローズに南国感を醸し出すハイビスカスが見事にフィット。上品でいて趣深く、今回紹介した３品の中では最も飲みやすい仕上がりに。
どれも味もさることながら、デザインもカラフル＆おしゃれで、見た目も楽しめる「オル缶」。“OUR TONIC”、“SPLIT SPIRIT”、“ROSE’N WHITE”の他、フランス＆イギリスの“GINGER SODA Spring Garden”、ブラジル＆チリの“STRANGE TO MEET YOU”もあるので、ぜひ２月12日（木）〜14日（土）は渋谷ヒカリエへ。会場でぜひその味を確かめてほしい。
なお、会場にはeMAXISオリジナルキャラクター「e クマ(イークマ)」とオル缶の巨大オブジェの前で記念撮影ができる特設フォトブースも用意。撮影した方にはeクマのオリジナル傘マーカーやキーホルダーなどオリジナルノベルティのプレゼントもあるのでそちらもぜひ。
