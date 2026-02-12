日経平均株価が一時、初めて5万8000円を超えました。東京株式市場で、日経平均株価は45円安で12日午前の取引を終えましたが、一時、初となる5万8000円台に乗せました。衆議院選挙で自民党が圧勝したことを受けた「日本買い」の動きが続いています。また、市場関係者からは、「“先高感”が強く、買い遅れた投資家から買い注文が入っている」という声も聞かれました。一方、外国為替市場では週明け以降、ドルに対して円高に傾いてい