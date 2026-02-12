新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、２月11日（水）夜10時より、ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム２』（全８話）を「ABEMA SPECIAL」チャンネルにて放送。このたび本作に参加する16名より、モデルのたいせい（陸大成/25歳）にインタビュー。“モテるためのコツ”や忘れられない恋愛など、まわりを明るく照らすたいせいの魅力をお届けする。“モテ界の太陽”の名にふさわしくその場にいるだけで