Hey! Say! JUMPの山田涼介さんが、2026年2月9日、都内で行われた「メイベリン ニューヨーク ブランドジャパンアンバサダー発表会」に出席。パッケージリニューアルした「メイベリン SPステイ ルミマット リキッド ファンデーション」をPRした。【写真】白スーツで登場した山田涼介さん「メイベリン ニューヨーク ブランドジャパンアンバサダー発表会」に山田涼介さんが登場！翌2月10日にパッケージリニューアルの「メイベリン SPス