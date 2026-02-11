Prime Videoは、Prime Original映画『エンジェルフライト THE MOVIE』を、240以上の国や地域で2月13日（金）より世界独占配信します。本作は、第10回開高健ノンフィクション賞を受賞した佐々涼子の「エンジェルフライト 国際霊柩送還士」を原作に、米倉涼子主演で2023年3月に独占配信を開始し、今年5月3日から6月7日までNHK総合でも放送され大きな反響を呼んだドラマシリーズ『エンジェルフライト 国際霊柩送還士』の待望の続編。