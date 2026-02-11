新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、『銀魂』シリーズの新作映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』の公開を記念し、公開直前の２月11日（水）より『銀魂』公式無料チャンネルを期間限定で開設する。 『銀魂』は、コミックスシリーズ世界累計発行部数(デジタル版含む)7,300万部、「週刊少年ジャンプ」にて2004年12月から2019年６月にわたり連載された空知英秋による大人気漫画。天人(あまんと)と呼ばれる異星人らによって支配