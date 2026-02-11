銀魂、新作映画公開記念！ABEMAで公式無料チャンネル開設
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、『銀魂』シリーズの新作映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』の公開を記念し、公開直前の２月11日（水）より『銀魂』公式無料チャンネルを期間限定で開設する。
『銀魂』は、コミックスシリーズ世界累計発行部数(デジタル版含む)7,300万部、「週刊少年ジャンプ」にて2004年12月から2019年６月にわたり連載された空知英秋による大人気漫画。天人(あまんと)と呼ばれる異星人らによって支配された架空の江戸を舞台に、甘党＆無鉄砲な侍・坂田銀時が新八や神楽ら仲間たちと共に万事屋に持ち込まれた様々な事件を解決する姿が描かれ、抱腹絶倒のギャグと壮絶アクション、そして人情や絆も詰め込んだ痛快エンターテイメントとして人気を博している。2006年にテレビアニメ化されて以降、休止を挟みつつ13年にわたり全367話が放送されたほか、劇場版アニメや実写映画、配信ドラマまで様々なメディアミックスを展開。2025年10月にはスピンオフ小説『３年Z組銀八先生』（原作：空知英秋／著者：大崎知仁）のテレビアニメも放送され、大きな話題に。さらに2026年２月13日（金）には、珠玉の名エピソード“吉原炎上篇”を完全新作として届ける新作映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』の公開も決定しており、さらなる盛り上がりを見せている。
このたび、『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』の公開に合わせて「ABEMA」に開設が決定した『銀魂』公式無料チャンネルでは、『銀魂』のTVアニメシリーズ全367話を毎日順次無料放送。放送後１週間、放送エピソードを無料で楽しめる。
また、＜親子・家族の絆＞がテーマのひとつとなる新作映画にちなみ、『銀魂』の＜絆＞が垣間見えた厳選エピソードの無料放送も決定。月詠の過去が明らかになる「地雷亜篇」や神楽の家族の物語が描かれる「烙陽決戦篇」をはじめ、万事屋や真選組の＜絆＞を描いた厳選56エピソードを２月11日（水）から18日（水）にわたり順次放送する。
(C)空知英秋／集英社・テレビ東京・電通・BNP
(C)空知英秋／集英社・テレビ東京・電通・BNP・アニプレックス
