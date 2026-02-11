2025年11月にパーキンソン病を公表した「しぶとく生きる」をモットーにしている歌手の美川憲一が９日、オフィシャルブログを更新。東京で降った雪を背景にした近影ショットを公開した。 この日、美川は「雪よ〜」と題してブログを更新。「昨日は東京でも雪が降ったわね〜」と切り出し、冬らしい景色に触れながら「トレーニング後に美川と雪で撮ったわよ〜」と報告するとともに、雪が積もる公園で撮影したグレーのニットキャップに