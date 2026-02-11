2025年11月にパーキンソン病を公表した「しぶとく生きる」をモットーにしている歌手の美川憲一が９日、オフィシャルブログを更新。東京で降った雪を背景にした近影ショットを公開した。



この日、美川は「雪よ〜」と題してブログを更新。「昨日は東京でも雪が降ったわね〜」と切り出し、冬らしい景色に触れながら「トレーニング後に美川と雪で撮ったわよ〜」と報告するとともに、雪が積もる公園で撮影したグレーのニットキャップにフード付きのボアジャケット、黒のパンツを合わせたラフで温かみのある装いに手袋を着用し、雪景色を指さしたり、手を挙げたりと無邪気さと元気さが伝わる姿を複数枚公開。



「もうすっかり溶けてしまったけど、まだ残っているところもあるみたいだから」とし「転ばないように 気をつけるのよ〜」とファンを気遣う言葉で締めくくった。



この投稿にファンから「美しい美川憲一最高よ♪」「元気ならよかたい」「綺麗な雪」「美川さんも転ばないように、気をつけてくださいよ〜！！」「コート素敵」などの声が寄せられている。