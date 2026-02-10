Amazon：「Nintendo Switch 2」通常販売】 2月10日 開始 Amazonにて「Nintendo Switch 2」の通常販売が本日2月10日より開始された。 Amazonでは「Switch2」の予約開始当初から招待販売が行なわれてきたが、今回通常販売へと切り替えられ、他の商品と同じようにカートへ入れられるようになった。本稿執筆時点で通常版と「マリオカート ワールド」セットなどの販売が確認さ