お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博が８日、オフィシャルブログを更新。俳優の柳沢慎吾の単独ライブを鑑賞したことを報告するとともに、その圧巻のエンターテインメントぶりに感嘆した。 この日、東は「柳沢慎吾単独LIVE！」と題してブログを更新。「笑った笑った」と切り出し「笑って笑って笑って泣いて歌って歌って、また笑って笑って」と終始笑いに包まれた時間だったことを振り返った。 ライブでは、テレビでもおなじみの“甲