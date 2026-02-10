東貴博、柳沢慎吾の単独LIVEに大興奮「笑って泣いて…」
お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博が８日、オフィシャルブログを更新。俳優の柳沢慎吾の単独ライブを鑑賞したことを報告するとともに、その圧巻のエンターテインメントぶりに感嘆した。
この日、東は「柳沢慎吾単独LIVE！」と題してブログを更新。「笑った笑った」と切り出し「笑って笑って笑って泣いて歌って歌って、また笑って笑って」と終始笑いに包まれた時間だったことを振り返った。
ライブでは、テレビでもおなじみの“甲子園実況”や“神奈川県警”“箱根駅伝”“福男”“平馬先輩”といった柳沢の名物ネタが次々と披露されたといい「何から何までフル尺で楽しんだ」と大満足。「笑ってお腹いっぱいなのに、まだおかわりくれるのよ」とそのサービス精神あふれる構成に驚きを隠さなかった。
さらに東は「すごい！のひと言」「サービスとはこのことね」と絶賛し「会場のひとりひとりが満足行くように慎吾さんらしいファンサービス」と観客目線に立ったライブだったと称賛。
「素晴らしい 汗かくくらい笑ったわ」と振り返りながら「俳優さんなんだけどね」と柳沢の多才さにも言及。最後は「大大大大大満足！」「いい夢見れるわ」とブログを締めくくった。
この投稿にファンからは「これは楽しいでしょうね」「神奈川県警ネタ、好きです(笑)」「刺激がいっぱいでいいな〜」「そろそろ東さんにお会いしたい♪」 などの声が寄せられている。
東とタレントの安めぐみは2011年12月に結婚。15年３月17日に第１子長女、24年１月23日に第２子となる次女が誕生している。
