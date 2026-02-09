新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、２月８日（日）夜８時より、稲垣吾郎、草〓剛、香取慎吾の３人による番組『ななにー 地下ABEMA』の#105を無料放送。放送終了後より無料見逃し配信を開始した。#105は、「波瀾万丈！シンママ＆シンパパ大集合！壮絶な過去＆リアルな今を激白SP」と題し、５名のシングルファザー＆シングルマザーが登場。昨年、当時17歳で出産した長女の高校卒業に関するSNS投稿が驚異の5,660万インプレッ