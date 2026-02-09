新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA SPECIALチャンネル」において、お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるレギュラー番組『チャンスの時間』#348を２月８日（日）夜11時より無料放送した。今回の放送では、バラエティ界の新たな“ヤンチャ芸人”を発掘する企画「ブレイキングヤンチャオーディション10」を開催。大悟、お笑いトリオ・ネルソンズの岸健之助と和田まんじゅう、や団のロングサイズ伊藤、ピン芸人・九条ジョー