千鳥・ノブ「三谷幸喜やん」ヤンチャ芸人の即興コントを絶賛も…
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA SPECIALチャンネル」において、お笑いコンビ・千鳥がMCを務めるレギュラー番組『チャンスの時間』#348を２月８日（日）夜11時より無料放送した。
今回の放送では、バラエティ界の新たな“ヤンチャ芸人”を発掘する企画「ブレイキングヤンチャオーディション10」を開催。大悟、お笑いトリオ・ネルソンズの岸健之助と和田まんじゅう、や団のロングサイズ伊藤、ピン芸人・九条ジョーが審査員を務め、オーディションには『M-１グランプリ』で一躍注目を集めたカナメストーンの零士をはじめ豆鉄砲の東健太郎、イチゴの木原優一、家族チャーハンの江頭らヤンチャ芸人８組が参戦。審査員からのお題や振りに応えながら、大喜利対決や即興コントなどに挑戦した。
オーディション前半ブロックでは、カナメストーン・零士、豆鉄砲・東健太郎のほか、お笑いコンビ・すらいラビーの中田和伸、パピヨンの千葉恵が参戦。大悟の「すべり台が世の中にない頃の“すべり台を作ろう会議”」というお題で即興コントに挑戦。各自の閃きから徐々にイメージを膨らませ、零士、中田、千葉が土台となって、東が滑り落ちる“すべり台”を完成させる。ノブが「三谷幸喜やん」「楽しいコメディ」と称賛するほどの笑いをとった４人だが、その後アイススケートの“キス・アンド・クライ”の即興コントに挑戦した際、なぜかオチで、再び“すべり台”をすることになり……。二度目とあってスムーズにフォーメーションを組んだ土台の３人だったが、滑り落ちる東の尻が最下段にいた零士の顔面を直撃。大悟が思わず「零士、首大丈夫か？」と声をかける事態に。「大丈夫に決まってんだろ！」と返した零士だが、大悟から「すべり台禁止」とジャッジが。そんな零士は「機嫌を直してもらうのが得意」と語り、相方・山口誠が零士の機嫌を直すため登場するも零士がまさかのネタをとばしてしまい、スタジオが静まり返る一幕も。一方、「和田まんじゅう、ロングサイズ伊藤、九条ジョーは体の形で売れてるだけ」と審査員に噛み付く東、他の挑戦者が大喜利対決中に「退屈だから鼻フックやってたわ」と暴走する千葉など、大暴れ。ノブが「全員失格です」と声を上げるが、零士が「もう１回すべり台やりてぇわ」と言い出して……。またも悲劇に襲われる零士にスタジオ爆笑。
後半ブロックでは、前回「ブレイキングヤンチャオーディション９」でノブを殴ったイチゴ・イクトの相方・木原が登場。その流れでノブは、前回の事件の後日談を明かす。ノブは「俺を殴ったあと、その足でライブに行って、三四郎・小宮の顔に痰吐いたらしい」と振り返り、あまりに衝撃的なエピソードに驚きと笑いが。
さらに、挙動不審な言動にノブが「山手線で大暴れするやつ」と戦慄したお笑いコンビ・元祖いちごちゃんのハイパーペロちゃんが場をかき乱すことに。風船を膨らませ、割れた瞬間に“おもしろ単語”を放つ持ちネタで勝負しようとした木原、「撃たれて死ぬヤツのモノマネができる」と特技を披露したかった家族チャーハン・江頭に“風船を割る役”、“銃で撃つ役”として手を貸したハイパーペロちゃんだが予想外な動きを連発し破綻状態に。その後、それぞれの特技を掛け合わせた即興ネタを振られるも、ノブからは「過去最低の４人」と酷評。終盤では、和田まんじゅうの乱入や即興歌リレー、下ネタギャグ対決など怒涛の展開が続くもすべてが収拾不能なままエンディングを迎えることに……。千鳥爆笑の本放送は、放送後７日間、無料で見逃し視聴が可能となっている。
（C）AbemaTV, Inc.
