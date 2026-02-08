俳優の佐藤健（36歳）が、2月7日放送のラジオ番組「BABYMETALのメタラジ！」（TOKYO FM）に出演。芸能界入りの際、アミューズの前にスターダストプロモーションからもスカウトされていたが、面接で断られていたという意外な過去を語った。番組ゲストとして登場した佐藤は、Paledusk・DAIDAIからの紹介でオファーを受けたものの、「マジで何を喋っていいのかわからない」と戸惑いを見せる。トークがデビューのきっかけに及ぶと、高