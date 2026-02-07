俳優小澤征悦（51）が7日、日本テレビ系「サタデーLIVEニュースジグザグ」（土曜午前11時55分）にMCとして生出演。衆議院選挙（8日投開票）で「最後のお願い」となる7日に国民民主党の玉木雄一郎代表の遊説する箇所についてクイズを出された。国会記者会館から生放送で、日本テレビ解説委員の矢岡亮一郎記者のリポートを受けた。高市早苗首相は都内4カ所の遊説。中道改革連合の野田佳彦共同代表は都内7カ所、斉藤鉄夫共同代表も都