ラオ＆カストロが入団会見…小笠原は「special guy」日本ハムに新加入したサウリン・ラオ投手とロドルフォ・カストロ内野手が7日、沖縄県名護市内で行われている春季キャンプに合流し、入団会見を行った。内野手から投手に転向した異色の経歴を持つラオは、米国では何人かの日本人選手とともにプレーした経験を持ち、日本野球や文化への興味も深い。小笠原慎之介投手の名前を聞いた途端、「He is special guy!」と満面の笑みが広