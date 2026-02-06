TCL JAPAN ELECTRONICSは2026年2月6日（金）から2月8日（日）までの3日間、東京ミッドタウン日比谷 アトリウム1Fにて「2026年 TCL 冬季オリンピック ポップアップイベント（東京）」を開催する。ミラノ・コルティナ2026オリンピック。ワールドワイド・オリンピック／パラリンピックのオフィシャルパートナーであるTCLが、日本にいながら冬季五輪の熱気を“ガジェット体験”として味わえる空間を用意する。今回、ガジェットファンの