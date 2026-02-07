大阪桐蔭OBの生島峰至氏が解説…理想のインパクト位置が分かる“置きティードリル”打撃において「センター返し」は基本と言われるが、本当の意味を理解している選手は少ない。野球を始めたばかりの子どもたちは、打球方向を手で操作してしまうことが多いという。大阪桐蔭で甲子園に2度出場し、現在は愛知を拠点に「BT野球スクール」を6校運営する生島峰至さんは、センター返しの意味を理解することから始める必要があると説く。