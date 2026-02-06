清宮幸の選手会長就任に“中田節”「へえ、大丈夫ですか？」昨季限りで現役を引退した中田翔さんが6日、沖縄県名護市で行われている古巣の日本ハムキャンプを訪問した。2021年途中まで在籍し、当時のチームメートやスタッフらと旧交を温めた。久々に会った後輩たちの中でも、「僕が言うのもあれですけど、本当にしっかりしましたし、顔つきも変わったと思いますね」と驚いたのが、今季から選手会長に就任した清宮幸太郎内野手だ